Генпрокуратура продлила расследование дела о госизмене Януковича

Генеральная прокуратура Украины продлила до 28 марта 2017 года специальное досудебное расследование в отношении беглого бывшего президента Виктора Януковича.
Об этом сообщил его адвокат Виталий Сердюк в эфире одного из телеканалов, передает УНИАН.
"Следствие уведомило защиту, что срок следствия продлен до конца марта 2017 года, до 28 числа", - сказал он.
По словам защитника, для того, чтобы Янукович считался уведомленным о подозрении в госизмене, уточненное уведомление должно быть отправлено через международную правовую помощь (в связи с его пребыванием на территорию РФ).
"Только так оно может быть надлежащим и допустимым. Чтобы Янукович считался уведомленным о подозрении, оно должно пройти соответствующую процедуру путем вручения через уполномоченные органы РФ", - заявил Сердюк, добавив, что сейчас сообщение о подозрении не считается врученным.
"РФ сообщила ГПУ о том, что ее запрос о предоставлении правовой помощи находится в стадии выполнения. Защита пытается ускорить выполнение данного запроса. Со стороны Виктора Януковича ожидается совершение действий по вручению данного подозрения. Как только процедуры будут осуществлены, мы подпишем уведомления о подозрении", - сказал адвокат.
Напомним, 27 января Генпрокуратура Украины вызвала Януковича на 30 января в ГПУ для участия в открытии материалов уголовного производства о государственной измене. В ГПУ отметили, что 27 января генеральным прокурором Юрием Луценко подписано уведомление об изменении подозрения Януковичу в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, нарушения порядка, установленного Конституцией Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК Украины.
Досудебным расследованием установлено, что 1 марта 2014 года Янукович, кроме направления письма президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой использовать вооруженные силы РФ на территории Украины, обратился с аналогичным письменным заявлением в Совет федерации Федерального собрания РФ, которое стало основанием для предоставления Путину согласия на использование регулярных войск этого государства на территории Украины.
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Защитники подозреваемого от получения указанного уведомления об изменении подозрения, предусмотренного ч. 2 ст. 297-5 УПК Украины, безосновательно отказались, в связи с чем оно было направлено по почте.
Ранее Луценко заявил, что с марта начнется суд над Януковичем. По словам генпрокурора, недавно следствие допросило последнего свидетеля по этому делу - председателя Верховной Рады Андрея Парубия.