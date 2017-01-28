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Генпрокуратура продлила расследование дела о госизмене Януковича

Генпрокуратура продлила расследование дела о госизмене Януковича
Виктор Янукович / Фото: Global Look Press

Для того, чтобы Янукович считался уведомленным о подозрении в госизмене, уточненное уведомление должно быть отправлено через международную правовую помощь

28.01.17 116
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Генеральная прокуратура Украины продлила до 28 марта 2017 года специальное досудебное расследование в отношении беглого бывшего президента Виктора Януковича.

Об этом сообщил его адвокат Виталий Сердюк в эфире одного из телеканалов, передает УНИАН.

"Следствие уведомило защиту, что срок следствия продлен до конца марта 2017 года, до 28 числа", - сказал он.

По словам защитника, для того, чтобы Янукович считался уведомленным о подозрении в госизмене, уточненное уведомление должно быть отправлено через международную правовую помощь (в связи с его пребыванием на территорию РФ).

"Только так оно может быть надлежащим и допустимым. Чтобы Янукович считался уведомленным о подозрении, оно должно пройти соответствующую процедуру путем вручения через уполномоченные органы РФ", - заявил Сердюк, добавив, что сейчас сообщение о подозрении не считается врученным.

"РФ сообщила ГПУ о том, что ее запрос о предоставлении правовой помощи находится в стадии выполнения. Защита пытается ускорить выполнение данного запроса. Со стороны Виктора Януковича ожидается совершение действий по вручению данного подозрения. Как только процедуры будут осуществлены, мы подпишем уведомления о подозрении", - сказал адвокат.

Напомним, 27 января Генпрокуратура Украины вызвала Януковича на 30 января в ГПУ для участия в открытии материалов уголовного производства о государственной измене. В ГПУ отметили, что 27 января генеральным прокурором Юрием Луценко подписано уведомление об изменении подозрения Януковичу в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, нарушения порядка, установленного Конституцией Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что 1 марта 2014 года Янукович, кроме направления письма президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой использовать вооруженные силы РФ на территории Украины, обратился с аналогичным письменным заявлением в Совет федерации Федерального собрания РФ, которое стало основанием для предоставления Путину согласия на использование регулярных войск этого государства на территории Украины.

Защитники подозреваемого от получения указанного уведомления об изменении подозрения, предусмотренного ч. 2 ст. 297-5 УПК Украины, безосновательно отказались, в связи с чем оно было направлено по почте.

Ранее Луценко заявил, что с марта начнется суд над Януковичем. По словам генпрокурора, недавно следствие допросило последнего свидетеля по этому делу - председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

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