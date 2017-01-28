Никто ничего не знает о местонахождении в России политзаключенного украинца Клыха, - адвокат

Уже более трех недель ничего не известно о местонахождении в России политзаключенного украинца Станислава Клыха.

Об этом сообщил адвокат Илья Новиков, передает Громадське.

"Его больного увезли из Грозного в Челябинск. У нас нет информации, где он находится. Состояние Стаса Клыха сейчас беспокоит очень сильно, потому что человек и раньше имел проблемы со здоровьем и физическим, и психическим", — сообщил адвокат.

Сейчас ничего нельзя сделать для того, чтобы узнать любую информацию о Клыхе из-за особенностей условий этапирования в России.

"В России действует такое условие этапирования, что никто не обязан уведомлять ни семью, ни адвоката, где находится человек. Уже когда он прибудет, то постфактум мы узнаем", — сказал Новиков.

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Напомним, в сентябре 2014 года на территории Российской Федерации задержали украинского журналиста Станислава Клыха, когда тот приехал в гости к беременной подруге. В марте 2014 года был задержан лидер Украинской национальной ассамблеи (УНА) Николай Карпюк.

Российские следователи утверждают, что в 1994 году Карпюк вместе с Дмитрием Корчинским и членами УНА-УНСО прибыл на территорию Чечни якобы для "совершения нападений и убийства граждан, военнослужащих вооруженных сил РФ, а также сотрудников правоохранительных органов". Кроме того, в СК РФ заявляют, что Карпюк совместно с Александром Музычко возглавлял банду под названием "Викинг", в которую также якобы вошли Дмитрий Ярош и Станислав Клых.

Долгое время украинские консулы не могли попасть к Карпюку и Клыху из-за того, что Россия пыталась скрыть их физическое состояние после пыток. В феврале 2016 года российская правозащитная организация "Мемориал" признала Карпюка и Клыха политзаключенными.

26 мая 2016 года верховный суд Чечни приговорил граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам колонии строгого режима, соответственно.

Украина направила России около десяти запросов об экстрадиции Карпюка и Клыха, последний отправили в августе.

26 октября Верховный суд России оставил приговор Карпюку и Клыху в силе.