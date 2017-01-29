Главной темой обсуждения было состояние крымскотатарского народа в оккупированном Крыму

В субботу в Киеве проходило седьмое заседание исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар.

Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев, передает QHA.

"Главной темой для обсуждения будет состояние крымскотатарского народа в оккупированном Крыму, а также стратегия публичной дипломатии крымских татар. В контексте последних задержаний в оккупированном Крыму в повестку дня работы исполнительного комитета ВККТ включен вопрос относительно задержаний адвоката Эмиля Курбединова и активиста Сейрана Салиева", - анонсировал Джемилев.

На заседании присутствовали председатель конгресса Рефат Чубаров, члены исполкома и ревизионной комиссии конгресса, а также представители крымскотатарских диаспор из Турции, Польши, Литвы, Кыргызстана и Румынии. Заседание также посетили крымскотатарские активисты Молодежного комитета при ВККТ.









Напомним, 26 января в оккупированном Крыму арестованы адвокат Эмиль Курбединов на 10 суток и его подзащитный, активист Сейран Салиев - на 12 суток.