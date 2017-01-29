28 января в районе проведения антитеррористической операции оккупанты продолжали обстрелы украинских позиций во всех направлениях, в том числе и из тяжелого вооружения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

За прошедшие сутки зафиксировано 55 обстрелов. Один наш военный ранен.

На мариупольском направлении враг из 122-миллиметровой артиллерии обстреливал Широкино, Талаковку, Лебединское и Водяное. Из минометов различных калибров – Красногоровку, Широкино и Новотроицкое. Из гранатометов и стрелкового оружия – Широкино, Талаковку, Марьинку, Новотроицкое, Лебединское и Водяное. По Новотроицкому и Гнутово неоднократно огонь вели снайперы. По Широкино стреляли БТРы противника.

На донецком направлении российско-оккупационные войска вели огонь по Авдеевке, Каменке, Зайцево, Луганскому и Троицкому из 120- и 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

На луганском направлении террористы из 122-миллиметровой артиллерии обстреливали Крымское, а из гранатометов – Троицкое и Новозвановку.