Боевики штурмуют Авдеевскую промзону, – штаб АТО

29 января около 5:00 в районе Авдеевской промзоны российско-оккупационные войска начали интенсивный обстрел из стрелкового оружия и минометов. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

С 7:00, стремясь захватить позиции сил АТО, противник начал штурм.

Удачным маневром и контратакой подразделения Вооруженных сил Украины остановили противника и не допустили захвата позиций украинских войск. Силы российско-оккупационных войск понесли значительные потери.

В настоящее время обстановка в районе Авдеевской промзоны остается напряженной. Противник продолжает штурмовые действия и не оставляет попыток оттеснить украинские подразделения.

К сожалению, с нашей стороны тоже есть потери.