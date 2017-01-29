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Украина чтит память Героев Крут

Украина чтит память Героев Крут
Фото: panoramio.com

29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты 300 киевских студентов вступили в бой с 6-тысячной армией большевиков

29.01.17 4
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Президент Украины Петр Порошенко словами Вячеслава Черновола в День памяти Героев Крут напомнил о подвиге погибших и призвал почтить их память. Обращение президента появилось на его странице в Facebook.

"Да, они были совсем юные, герои Крут. Но в груди каждого из них билось сердце Мужа, который защищает Мать от злого врага. Их подвиг стал большим уроком и современникам: возможно, для украинских патриотов Грушевского, Винниченко события в Крутах впервые явили ужасную правду о коммунизме и социализме. Может, тогда украинские социал-демократы, эсеры, монархисты, незалежники хотя бы на миг осознали, чем закончатся междоусобицы... для Украины и для них самих. Это урок и нам, сегодняшним, это упрек нашим демократам – разобщенным, неуступчивым, осевшим по партийным хуторам и хуторкам... Оттуда, с Крут, наши героические дети смотрят в глубину нашей совести..." – написал президент.

Президент также добавил, что это не его слова, "это слова Вячеслава Чорновола, написанные им 19 лет назад. Но они и сегодня – на злобу дня. Прошу всех – услышьте".

Как говорится в обнародованном на официальном сайте обращении главы государства в связи с Днем памяти Героев Крут, героический бой под Крутами навсегда вписан в скрижали национальной истории – прежде всего как пример свободолюбия и несокрушимости украинского народа.

"Именно жертвенность и самоотверженность крутян позволили организовано эвакуировать из столицы центральные органы власти и отвести войска – то есть сделать все возможное для скорейшего возвращения утраченных позиций. И главное – правительство молодого Украинского государства получило возможность подписать мирный договор с Германией, что означало международное признание УНР и делало большевиков оккупантами территории суверенного государства", – добавил Порошенко.

По его словам, в настоящее время, как и почти 100 лет назад, страна, которая грезит имперскими амбициями, не может смириться с существованием независимой Украины. Сейчас, как и тогда, Россия развязала войну и отрицает свою агрессию, пытаясь распространить в мире миф о внутреннем конфликте в нашем государстве.

"Стало традицией в День памяти Героев Крут чествовать современных героев, отдавших свою жизнь за суверенитет и территориальную целостность государства уже в нынешней украинско-российской войне. Вечная им память", – отметил президент.

Он также обратился к воинам, которые в составе Вооруженных сил, Национальной гвардии, Службы безопасности, Государственной пограничной службы, Национальной полиции отстаивают право украинцев творить собственное государство, и поблагодарил их от всего народа за честный и героический ежедневный труд.

Президент выразил уверенность, что украинцы обязательно победят.

Напомним, 29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты в Черниговской области, под поселком Круты и вблизи села Памятное, 300 киевских студентов, защищая подступы к Киеву, вступили в бой с 6-тысячной армией большевиков под командованием Михаила Муравьева, которая в числе других вела наступление на Украинскую народную республику. Все студенты или погибли, или были взяты в плен и жестоко казнены.

Бой под Крутами сдержал наступление большевиков на четыре дня. И эти дни стали решающими для украинской дипломатии, чтобы добиться от международного сообщества признания независимой Украины.

Официально День памяти Героев Крут начали отмечать в Украине с 2007 года.

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