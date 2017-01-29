В результате сегодняшних обстрелов Авдеевка осталась без электричества. Об этом сообщил руководитель военно-гражданской администрации города Павел Малыхин, передает 112.ua.
"Город остался обесточенным, сейчас выясняем в чем причина, будем принимать определенные действия. С теплоснабжением пока все нормально, оно от завода идет (Авдеевского коксохимического, – ред.)", – сообщил Малыхин.
Двое жителей Авдеевки ранены – мужчина и женщина.
"Мужчина, 1976 года рождения, на момент обстрела находился на дворе. Рядом с ним разорвалась мина. Получил осколочные ранения спины, бедра и лица. Находится в больнице. Женщина, 1959 года рождения, шла домой по ул. Заводской, когда рядом разорвалась мина. Получила осколочные ранения бедра и спины. Также находится в больнице", – сообщил в Facebook глава главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
Кроме того сегодня утром в центре Авдеевки обнаружили неразорвавшийся снаряд, прилетевший с оккупированной территории.
Авдеевка после обстрелов
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin