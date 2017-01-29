Правоохранители задержали на даче взятки заместителя прокурора Кировоградской области.
Об этом написал в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко.
"Задержали заместителя областного прокурора Кировоградской области, который пытался подкупить военного прокурора с целью неподачи апелляции на решение суда. Чистим ГПУ от предателей", - написал Луценко.
Подробности задержания генпрокурор не сообщил.
Как сообщили в Центрально-украинском антикоррупционном офисе, речь идет об Алексее Варакине, который был задержан во время передачи взятки в сумме $1 тыс. военному прокурору за то, чтобы последний не подавал иск в суд.
"Продолжаются следственные действия. Подозреваемого прокурора доставили в Киев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что супруга подозреваемого прокурора - Наталья Варакина - работает судьей Кировского райсуда Кропивницкого.