Вятрович объяснил суть предлагаемой "декоммунизации" 8 марта, 1 и 9 мая

Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что предлагает отменить выходные дни 8 марта, 1 и 9 мая, а не сам праздник.



"Итак, предложено отменить выходной, а не празднование Международного женского дня. Также – выходные 1-2 мая. Исходным становится 8 мая (День памяти и примирения, который отмечается синхронно с Европой). 9 – День победы над нацизмом во Второй мировой войне останется Государственным праздником, но не выходным днем", - написал он на своей странице в Facebook.

Вместе с тем, предлагается добавить следующие выходные дни: 9 марта (Шевченковский день), День семьи (вторая пятница сентября).

"Количество выходных изменится с 11 существующих на данный момент до 9. Кроме того, отменяется практика переноса выходного на понедельник, если праздник выпадает на субботу-воскресенье (кроме Нового года, Рождества и Пасхи)", - пояснил он.

Итак, в Украине могут "декомунизировать" 8 марта, 1 и 9 мая - уже разработан проект закона "О государственных праздниках в Украине". В ближайшее время документ будет выставлен на общественное обсуждение.

