В Киеве почтили память Героев Крут

Президент Петр Порошенко с супругой почтили память защитников украинской государственности, погибших в бою у селения Круты 29 января 1918 года.

Президентская чета возложила цветы к памятному кресту на Аскольдовой могиле в Киеве, где были похоронены отважные студенты. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания, сообщает пресс-служба главы государства.

В мероприятиях также приняли участие председатель Верховной Рады Андрей Парубий, члены Кабинета министров, мэр Киева Виталий Кличко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина чтит память Героев Крут

В обращении к украинскому народу в День памяти Героев Крут Петр Порошенко отметил, что героический бой под Крутами навсегда вписан в скрижали национальной истории - прежде всего как пример свободолюбия и несокрушимости украинского народа.

"Сейчас, как и тогда, Россия развязала войну и отрицает свою агрессию, пытаясь распространить в мире миф о внутреннем конфликте в нашем государстве. Стало традицией в День памяти Героев Крут чествовать современных героев, отдавших свою жизнь за суверенитет и территориальную целостность государства уже в нынешней украинско-российской войне. Вечная им память", - цитирует пресс-служба главу Украинского государства.

















Напомним, 29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты в Черниговской области, под поселком Круты и вблизи села Памятное, 300 киевских студентов, защищая подступы к Киеву, вступили в бой с 6-тысячной армией большевиков под командованием Михаила Муравьева, которая в числе других вела наступление на Украинскую народную республику. Все студенты или погибли, или были взяты в плен и жестоко казнены.

Бой под Крутами сдержал наступление большевиков на четыре дня. И эти дни стали решающими для украинской дипломатии, чтобы добиться от международного сообщества признания независимой Украины.

Официально День памяти Героев Крут начали отмечать в Украине с 2007 года.