В Министерстве обороны рассказали, где самая сложная обстановка в зоне АТО

Самая сложная обстановка в зоне проведения антитеррористической операции сохраняется на мариупольском направлении, где в субботу возле села Водяное боевики выпустили по позициям украинских бойцов более 180 крупнокалиберных артиллерийских снарядов.

Об этом в воскресенье на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"На мариупольском направлении обстановка самая сложная - противник целыми батареями применяет тяжелое вооружение. Впервые за много недель наши позиции между Новотроицким и Докучаевском были обстреляны из минометов. Также несколько десятков мин прилетело в сторону Красногоровки со стороны Донецка", - рассказал Мотузяник.

Между тем, свои основные усилия противник сосредоточил на приморских рубежах. В частности, в Водяном в течение полутора часов оккупанты выпустили по позициям ВСУ более 180 122-миллиметровых снарядов, причем стрельба велась не из одного места, а из двух - из Заиченково и Саханки.

На соседних рубежах обороны - в Павлополе, Гнутово, Талаковке, Лебединском, Широкино - ситуация аналогичная: кроме артиллерии, минометов и легкого вооружения, оккупанты бросили в бой бронетехнику.