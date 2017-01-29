Геращенко: Россия блокирует Минские соглашения в надежде на лояльность новой администрации США

Россия блокирует выполнение Минских договоренностей в ожидании лояльности к себе со стороны новой администрации США и новых правительств ряда европейских стран.

Об этом написала в Facebook первый замглавы Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"Выполнение Минских соглашений было заблокировано РФ и марионеточными "руководителями республик" - и потому, что РФ не собирается пока уходить из Донбасса (но цель Москвы - это не покорение шахтерского края, а вся Украина), и потому, что Кремль откровенно ждал, что новая администрация в США может быть более лояльной. А еще Кремль ожидает, что 2017 год принесет более лояльные правительства в ряде европейских стран", - считает Геращенко.

Именно поэтому, уверена она, с сентября фактически заблокирован вопрос освобождения украинских заложников.

Геращенко утверждает, что для Москвы это козырь в торгах за снятие санкций. Речь идет как о политзаключенных в РФ, так и о заложниках на оккупированных территориях.

"Плохо, что мир позволяет Кремлю, который более двух лет незаконно удерживает украинцев, использовать заложников как элемент торга", - отметила она.

В этом контексте, уверена Геращенко, очень важна солидарная позиция стран ЕС, уже высказанная лидерами Германии, Франции, Великобритании. Суть этой позиции – в том, что санкции должны продолжаться до полного выполнения Минских соглашений, то есть до возвращения Украине контроля над границей. При этом вопросы безопасности и гуманитарные вопросы должны быть первоочередными.