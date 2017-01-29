Факельное шествие в память о Героях Крут, которое началось на Арсенальной площади в Киеве, закончилось молебном возле Аскольдовой могилы.
Об этом с места событий сообщил корреспондент Укринформ.
Участники шествия зажгли факелы и под лозунгами "Слава Україні! - Героям слава!" прошли по улице Ивана Мазепы.
В колонне шли около тысячи активистов.
Участников шествия охраняла конная полиция.
Акция прошла без провокаций.
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Ранее сегодня на Арсенальной плащи в Киеве клубом военно-исторической реконструкции "Повстанец" была продемонстрирована реконструкция боя между большевиками и воинами УНР за завод "Арсенал", который состоялся в январе 1918 года.
После представления началось факельное шествие в память о погибших Героях Крут.