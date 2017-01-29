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Ситуация в Донбассе

Участники блокады Донбасса готовы уйти в партизаны в случае силового разгона

Участники блокады Донбасса готовы уйти в партизаны в случае силового разгона
Фото: facebook.com/dostali.hvatit

Ветераны АТО заявили о готовности взрывать магистрали

29.01.17 367
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В случае применения силового сценария разгона, участники блокады железнодорожных путей в Донбассе готовы к партизанским методам борьбы, а именно - к уничтожению магистралей.

Об этом участники блокады заявили на странице своей группы в Facebook под названием "Штаб блокады торговли с оккупантами".

"Штаб блокады торговли с оккупантами заявляет, что в случае сценария силового разгона протестующих, он будет вынужден перейти к партизанским методам борьбы против российской оккупации и физическому уничтожению магистралей, по которым идет финансирование терроризма и торговля на крови", - говорится в заявлении.

Штаб призывает возможных участников силовой акции по разгону участников блокады ознакомиться с положениями статьи УК Украины "Государственная измена" и понятием "преступный приказ".

Напомним, 25 января ветераны АТО заблокировали участок железной дороги Луганск - Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса. Вследствие этих действий было заблокировано движение 12 поездов с общим количеством 700 вагонов.

26 января ветераны АТО заблокировали еще и узловую станцию "Светланово" в Луганской области.

Сведения по факту блокады внесены в ЕРДР с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 279 УК Украины (блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, которое нарушило нормальную работу транспорта). Наказание предусматривает штраф от 50 до 150 не облагаемых налогом минимумов либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо арест до 6 месяцев, либо ограничение свободы на срок до 3 лет.

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