В Славянске во время факельного шествия в память о Героях Крут прогремел взрыв

На месте взрыва / Фото: пресс-центр ГУ НП в Донецкой области

Люди не пострадали

В Славянске Донецкой области во время факельного шествия в память о Героях Крут прогремел взрыв. Пострадавших нет.

Об этом сообщает пресс-центр ГУ НП в Донецкой области.

Взрыв прогремел в 100 метрах от факельного шествия в память о Героях Крут, которое в это время проходило от площади Соборной по улице Шевченко.

По предварительным данным, причиной взрыва стал взрывпакет. Повреждены окна медицинского учреждения.

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Люди не пострадали.

На место происшествия выехали начальник Славянского отдела полиции Сергей Алешин, следственно-оперативная группа отдела полиции и взрывотехники.