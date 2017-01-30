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Ситуация в Крыму

Фото Знак свыше: небо над оккупированным Крымом засияло цветами украинского флага

<span class="label red">Фото</span> Знак свыше: небо над оккупированным Крымом засияло цветами украинского флага
Небо над Крымом засияло цветами украинского флага / Фото: соцсети

В районе Керчи наблюдалось необычное атмосферное явление

30.01.17 401
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Над оккупированной Керчью в субботу можно было увидеть необычное северное сияние, напоминавшее цвета украинского флага.

Об этом сообщают российские СМИ, передает Эспрессо.TV.

28 января вечером, около 22:00, жители Керчи около полутора часов наблюдали в небе над городом огромные световые столбы разных цветов.

Символично, что именно над Крымом небо окрасилось в желто-голубые цвета.

Фото: соцсети

По одной из версий, это необычное явление - результат преломления городского света ледяными кристаллами. Но, судя по его гигантским размерам, вероятнее всего, что это - северное сияние, которое сместилось на юг.

"Керчь вчера. Красноречивее не бывает", - прокомментировал в Facebook народный депутат Владимир Арьев.

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