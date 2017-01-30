Над оккупированной Керчью в субботу можно было увидеть необычное северное сияние, напоминавшее цвета украинского флага.
Об этом сообщают российские СМИ, передает Эспрессо.TV.
28 января вечером, около 22:00, жители Керчи около полутора часов наблюдали в небе над городом огромные световые столбы разных цветов.
Символично, что именно над Крымом небо окрасилось в желто-голубые цвета.
Фото: соцсети
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По одной из версий, это необычное явление - результат преломления городского света ледяными кристаллами. Но, судя по его гигантским размерам, вероятнее всего, что это - северное сияние, которое сместилось на юг.
"Керчь вчера. Красноречивее не бывает", - прокомментировал в Facebook народный депутат Владимир Арьев.