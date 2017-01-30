АТО: Погибли пять украинских военных

29 января в районе проведения антитеррористической операции российско-оккупационные войска продолжали обстрелы из всего имеющегося у них вооружения по всей линии соприкосновения. За минувшие сутки зафиксировано 56 обстрелов. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Пять украинских военных погибли, девять – ранены и четверо травмированы.

На мариупольском направлении, используя реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", оккупанты выпустили 20 снарядов по позициям сил АТО в районе Талаковки. Захватчики вели огонь по Водяному из реактивной системы "Град-"П", артиллерии калибра 122 мм, минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия. Из 122-миллиметровой артиллерии боевики обстреливали Лебединское. Из минометов различных калибров – Красногоровку. Из гранатометов и стрелкового оружия – Гнутово, Павлополь, Широкино, Красногоровку, Талаковку. По Широкино огонь вели также БТР и БМП противника.

На донецком направлении в районе Авдеевки оккупанты дважды пытались штурмовать наши позиции, и, понеся потери, вынуждены были отступать. В течение дня они продолжили обстрелы из минометов различных калибров Верхнеторецкого, Авдеевки, Опытного, Луганского, Зайцево и Каменки. Танки вели огонь по Новгородскому и Песках.

На луганском направлении из минометов различных калибров и гранатометов террористы обстреливали Новоалександровку, Троицкое, Попасную, Новозвановку.