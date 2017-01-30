Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » В Киевской области похитили 9-летнего мальчика, требовали 10 тыс. грн выкупа
В Киевской области похитили 9-летнего мальчика, требовали 10 тыс. грн выкупа
Патрульная полиция / Фото: Пресс-служба МВД

В Киевской области похитили 9-летнего мальчика, требовали 10 тыс. грн выкупа

Полиция задержала похитителя и его сообщника

30.01.17 591
0000

В Киевской области похитили 9-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Инцидент произошел вчера, 29 января. Ребенок играл во дворе, а потом исчез. Его родные получили записку с текстом: "Если нужен ребенок, то надо подготовить 10 тыс. грн до двенадцати ночи". Семья сразу обратилась к правоохранителям.

В ходе расследования сотрудники полиции установили, что к совершению преступления причастен 30-летний житель поселка Гребенки Васильковского района.

Мужчина обманным путем заманил мальчика к себе домой, где вместе с сообщником связал его и насильно удерживал, требуя от родственников за его освобождение выкуп.

Однако мальчик, когда злоумышленники ушли, сам освободился из плена и на маршрутном такси вернулся домой.

Вымогатель и его сообщник задержаны по ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Белоцерковский отдел полиции начал уголовное производство по ч.2 ст.147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
В Запорожской области отравились школьникиУкраина занимает 13-е место в рейтинге вымирающих нацийВ интернатах Украины на лечение одного ребенка предусмотрена 1 гривна в день, – Кулеба

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Когда хочется плакать, плачу. Луганскому другу, которого нет 10714
  2. Упакуй шары. Как украинский математик Марина Вязовская вырвалась из трёхмерного гетто 26157
  3. Уроки польского. Глава Укравтодора Славомир Новак о планах по ремонту и строительству дорог 2712
  4. Нереально чёткие пацаны. Чем нынешние реформаторы отличаются от "папередников" 5211
  5. Предел терпимости. Как снисходительность разумных людей приводит к торжеству хамства 4369
  6. У меня есть мечта. Как Илон Маск произвёл революцию, едва не разорился и заработал миллиарды 3756
  7. Куплю здравый смысл, можно без документов, — Максим Бородин 2310
  8. Гости со всего света. Какой видят Украину путешественники-иностранцы 3538
  9. Вечный оппозиционер. Виктор Ерофеев об оппозиции в России и эпидемии глупости в мире 1236
  10. Мучительное удовольствие. 5 лучших книг января 1347
  1. В Госдуме России заговорили о территориальных претензиях к Казахстану 5555 / 11268
  2. Когда хочется плакать, плачу. Луганскому другу, которого нет 4568 / 10714
  3. Следователи по делу MH17 не могут расшифровать российские снимки с радаров 3539 / 4084
  4. В Кремле рассказали, о чем 40 минут говорили по телефону Путин и Трамп 3099 / 3875
  5. Знак свыше: небо над оккупированным Крымом засияло цветами украинского флага 1677 / 1906
  6. Нереально чёткие пацаны. Чем нынешние реформаторы отличаются от "папередников" 1353 / 5211
  7. Упакуй шары. Как украинский математик Марина Вязовская вырвалась из трёхмерного гетто 1177 / 26157
  8. У меня есть мечта. Как Илон Маск произвёл революцию, едва не разорился и заработал миллиарды 1155 / 3756
  9. Вятрович объяснил суть предлагаемой "декоммунизации" 8 марта, 1 и 9 мая 1149 / 1324
  10. Где в Украине дышать легко. Экологический рейтинг областей 1125 / 1801
  1. Когда хочется плакать, плачу. Луганскому другу, которого нет 38 / 10714
  2. Нереально чёткие пацаны. Чем нынешние реформаторы отличаются от "папередников" 26 / 5211
  3. Упакуй шары. Как украинский математик Марина Вязовская вырвалась из трёхмерного гетто 18 / 26157
  4. В Госдуме России заговорили о территориальных претензиях к Казахстану 15 / 11268
  5. В Кремле рассказали, о чем 40 минут говорили по телефону Путин и Трамп 12 / 3875
  6. Где в Украине дышать легко. Экологический рейтинг областей 11 / 1801
  7. 99% украинских академиков не имеют отношения к науке, — Алексей Верхратский 9 / 10812
  8. У меня есть мечта. Как Илон Маск произвёл революцию, едва не разорился и заработал миллиарды 8 / 3756
  9. Следователи по делу MH17 не могут расшифровать российские снимки с радаров 8 / 4084
  10. Вятрович объяснил суть предлагаемой "декоммунизации" 8 марта, 1 и 9 мая 8 / 1324
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.