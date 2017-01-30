В Киевской области похитили 9-летнего мальчика, требовали 10 тыс. грн выкупа

Полиция задержала похитителя и его сообщника

В Киевской области похитили 9-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Инцидент произошел вчера, 29 января. Ребенок играл во дворе, а потом исчез. Его родные получили записку с текстом: "Если нужен ребенок, то надо подготовить 10 тыс. грн до двенадцати ночи". Семья сразу обратилась к правоохранителям.

В ходе расследования сотрудники полиции установили, что к совершению преступления причастен 30-летний житель поселка Гребенки Васильковского района.

Мужчина обманным путем заманил мальчика к себе домой, где вместе с сообщником связал его и насильно удерживал, требуя от родственников за его освобождение выкуп.

Однако мальчик, когда злоумышленники ушли, сам освободился из плена и на маршрутном такси вернулся домой.

Вымогатель и его сообщник задержаны по ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Белоцерковский отдел полиции начал уголовное производство по ч.2 ст.147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.