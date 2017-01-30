Из-за обстрелов часть Донецкой области может остаться без воды

Донецкая фильтровальная станция, снабжающая питьевой водой Авдеевку, частично Донецк и Ясиноватую, поселок Красный Партизан, села Крутая Балка и Верхнеторецкое, с 26 января находится под постоянными обстрелами и может быть остановлена. Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Вода Донбасса".

"В связи с обострением ситуации на линии разграничения Донецкая фильтровальная станция (ДФС), расположенная в так называемой "серой зоне", оказалась в эпицентре боевых действий. С 26 января сотрудники ДФС работают в условиях непрекращающихся обстрелов", – говорится в сообщении.

Боеприпасы взрываются в непосредственной близости от склада хлора и других технологических объектов. 29 января снаряд пробил крышу реагентного хозяйства, диаметр отверстия – около 1 метра.

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"Донецкая фильтровальная станция – объект, который в течение двух с половиной лет находится в зоне постоянных обстрелов. В период относительного затишья удалось отремонтировать поврежденные здания", – отметили в пресс-службе.

В ДФС предупреждают, что если боевые действия в непосредственной близости от станции не прекратятся, обеспечение населенных пунктов питьевой водой будет остановлено.