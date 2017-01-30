На текущей неделе в Украине будет практически без осадков. Ближе к выходным немного потеплеет.
В понедельник в Украине осадков не ожидается. Теплее всего будет на западе - до +1°. В восточных областях температура опустится до -16°. В центре страны днем столбик термометра опустится до -14°. На севере днем до -14°, в южных регионах до -9°.
Прогноз на 30 января
Во вторник, 31 января, по всей стране облачно с прояснениями. Днем теплее всего будет на западе страны - до +2°.
Прогноз на 31 января
В среду, 1 февраля, в Украине немного потеплеет, осадков не ожидается. В Сумской и Черниговской областях ночью столбик термометра опустится до -11°. Теплее всего будет на западе - до 5 градусов тепла.
Прогноз на 1 февраля
В четверг в западных областях ожидается снегопад. Ночью по стране -16°...-1°, днем на западе и юге до +4°.
Прогноз на 2 февраля
В пятницу в восточных и южных областях ожидается снег, местами с дождем. На юге температура днем до +7°, в остальных регионах днем -5°...+4°.
Прогноз на 3 февраля
4 и 5 февраля местами синоптики прогнозируют осадки. В субботу ночью холоднее всего будет на севере и востоке - до -5°, на остальной территории -4°...0°. Днем температура по стране -2°...+5°. В воскресенье ночью на востоке до -6°, днем в Украине -1°...+6°.
Прогноз на 4 февраля
Прогноз на 5 февраля
Народный прогноз
30 января - Антона-перезимника, так называли преподобного Антония Великого. В народе говорили: не верь теплу на Антона - морозно будет.
31 января - Афанасия и Кирилла. Говорили: афанасьевские морозы шуток шутить не любят. На Афанасия солнце в полдень - весна ранняя.
1 февраля - Макарий. Если в этот день погода ясная, то весна придет рано. Если ночью в небе много звезд - зима задержится. Также считалось, что погода в этот день определяет погоду на весь февраль.
2 февраля - Ефимии. Если в полдень солнечно, то весна будет ранней. Если метель - вся Масленица будет такой.
3 февраля - Максимов день. В этот день наблюдали за зарей. Если заря ясная, то скоро придут морозы.
4 февраля - Тимофей-полузимник. Именно 4 февраля наступают февральские морозы, в народе - тимофеевские морозы.
5 февраля - считалось, если в этот день птицы сидят на снегу, то близка оттепель.