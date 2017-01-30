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<span class="label red">Инфографика</span> Прогноз погоды на неделю
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Инфографика Прогноз погоды на неделю

На всей территории страны практически без осадков, к выходным немного потеплеет

30.01.17 105
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На текущей неделе в Украине будет практически без осадков. Ближе к выходным немного потеплеет.

Таков прогноз Погода УНИАН.

В понедельник в Украине осадков не ожидается. Теплее всего будет на западе - до +1°. В восточных областях температура опустится до -16°. В центре страны днем столбик термометра опустится до -14°. На севере днем до -14°, в южных регионах до -9°.

Прогноз на 30 января

 

Во вторник, 31 января, по всей стране облачно с прояснениями. Днем теплее всего будет на западе страны - до +2°.

Прогноз на 31 января

 

В среду, 1 февраля, в Украине немного потеплеет, осадков не ожидается. В Сумской и Черниговской областях ночью столбик термометра опустится до -11°. Теплее всего будет на западе - до 5 градусов тепла.

Прогноз на 1 февраля

 

В четверг в западных областях ожидается снегопад. Ночью по стране -16°...-1°, днем на западе и юге до +4°.

Прогноз на 2 февраля

 

В пятницу в восточных и южных областях ожидается снег, местами с дождем. На юге температура днем до +7°, в остальных регионах днем -5°...+4°.

Прогноз на 3 февраля

 

4 и 5 февраля местами синоптики прогнозируют осадки. В субботу ночью холоднее всего будет на севере и востоке - до -5°, на остальной территории -4°...0°. Днем температура по стране -2°...+5°. В воскресенье ночью на востоке до -6°, днем в Украине -1°...+6°.

Прогноз на 4 февраля

 

Прогноз на 5 февраля

 

Народный прогноз

30 января - Антона-перезимника, так называли преподобного Антония Великого. В народе говорили: не верь теплу на Антона - морозно будет.

31 января - Афанасия и Кирилла. Говорили: афанасьевские морозы шуток шутить не любят. На Афанасия солнце в полдень - весна ранняя.

1 февраля - Макарий. Если в этот день погода ясная, то весна придет рано. Если ночью в небе много звезд - зима задержится. Также считалось, что погода в этот день определяет погоду на весь февраль.

2 февраля - Ефимии. Если в полдень солнечно, то весна будет ранней. Если метель - вся Масленица будет такой.

3 февраля - Максимов день. В этот день наблюдали за зарей. Если заря ясная, то скоро придут морозы.

4 февраля - Тимофей-полузимник. Именно 4 февраля наступают февральские морозы, в народе - тимофеевские морозы.

5 февраля - считалось, если в этот день птицы сидят на снегу, то близка оттепель.

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