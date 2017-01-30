НАПК планирует повысить штрафы для партий

В этом году Агентство предложит Верховной Раде, как минимум, четыре законопроекта антикоррупционного направления

Национальное агентство по предотвращению коррупции планирует разработать законопроект о повышении штрафов для политических партий за нарушение порядка и сроков представления отчетности. Об этом сообщила в Facebook глава НАПК Наталья Корчак.

"Имеем инициативу по размерам штрафов в отношении политических партий: на наш взгляд, целесообразно внести изменения в статью 212-21 в части увеличения размера штрафных санкций за нарушение политическими партиями установленного порядка и сроков представления отчетности. А также в 212-15 КУоАП относительно расширения и дополнения состава правонарушений, связанных с финансированием партий и предвыборной агитации", – написала Корчак.

"С учетом того, что мы совместно с IFES работаем над внедрением е-системы отчетности для украинских политпартий, есть необходимость в соответствующем проекте закона относительно изменений к закону Украины "О политических партиях в Украине", – добавила глава НАПК.

По словам Корчак, всего в этом году Агентство будет предлагать Верховной Раде как минимум четыре законопроекта антикоррупционного направления.

Также работа по созданию новых норм будет касаться проведения Агентством антикоррупционной экспертизы законопроектов, которые вносятся на рассмотрение Рады, и усиления роли уполномоченных подразделений (лиц) по вопросам предотвращения и выявления коррупции.

Ранее сообщалось, что до сих пор свой финансовый отчет в НАПК не подала Коммунистическая партия Украины, которая, оказывается, еще не запрещена.