Будущее отношений Украины и Польши оказалось под вопросом, – Качиньский

Все зависит от того, какую позицию займет Украина в вопросе исторических событий, касающихся УПА

Лидер правящей партии Польши "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский считает, что будущее польско-украинских отношений "под вопросом" из-за трактовки в Украине собственной истории, в частности, роли УПА. Об этом он заявил в эфире Radiо Rzeszów, сообщает Европейская правда.

"Польско-украинские отношения сегодня под вопросом", – заявил Ярослав Качиньский.

По мнению Качиньского, будущее украинско-польских отношений зависит от того, какую позицию примет Украина в вопросе исторических событий, касающихся Украинской повстанческой армии (УПА).

"Все еще не определено, станет ли Украина на позицию (в формировании исторической политики, – ред.), которую в Польше считают неприемлемой, будет ли Украина опираться в своей исторической легитимизации на традиции УПА, то есть традиции организации, которая совершила преступления против поляков, или свернет с этого пути", – подчеркнул он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Украина и Польша должны выработать общее видение исторической роли УПА и, в частности, Волынской трагедии.