Активисты политической партии "Национальный корпус" утром в понедельник пикетируют в Киеве центральные офисы дочерних компаний российских банков: Проминвестбанка, Сбербанка России, БМ-банка, ВТБ-банка и Альфа-банка.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Активисты Национального корпуса не препятствуют проходить внутрь - только разъясняют, что держа деньги в этой структуре, каждый вкладчик финансирует убийц нашего народа. К тому же, следует помнить, что в любой момент по приказу Кремля эти банки могут просто закрыться и вкладчики останутся ни с чем", ‑ говорится в сообщении.

Клиентов этих финансовых учреждений встречали двое людей с балалайкой, автоматом, стаканами и настойкой боярышника. Участники акции также "залили кровью" карту Украины и расставили таблички с надписью "Добро пожаловать в Россию".

Кроме этого, активисты обклеили офисы этих учреждений листовками, в которых предупреждают вкладчиков о необходимости закрытия банков страны-агрессора в Украине и призывают украинских вкладчиков забрать свои средства из российских банков.













Фото: Укринформ

Напомним, в октябре на базе общественной организации "Гражданский корпус "Азов" была создана партия "Национальный корпус", лидером которой стал депутат Верховной Рады, куратор полка "Азов" Андрей Билецкий.