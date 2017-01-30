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Через неделю европейцы будут оценивать реформы в Украине

Через неделю европейцы будут оценивать реформы в Украине
Фото из открытых источников

Украинский вопрос рассмотрят на Совете глав МИД ЕС

30.01.17 216
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В повестке дня Совета министров иностранных дел стран Европейского союза говорится, что 6 февраля текущего года состоится заседание, в ходе которого министры обсудят ситуацию в Украине.

Об этом сообщает mignews.com.ua со ссылкой на сайт Совета.

В частности, ожидается оценка прогресса в реализации программы реформ в Украине за прошедший год.

Кроме того, главы МИД обсудят, как повысить отдачу от поддержки ЕС и, вероятно, заявят о поддержке выполнения минских соглашений.

Отметим, что в прошлом году Европейский Союз объявил о переводе трех траншей для поддержки реформ в сфере децентрализации, транспорта и технической стандартизации в Украине, общая сумма которых составляет €54 млн.

Напомним, глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюго Мингарелли заявил, что при оценке прогресса реформ в Украине необходимо принимать во внимание сложное исходное состояние государства.

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