Блокада ОРДЛО усложняет процесс освобождения заложников, - СБУ

Украина в результате незаконных действий активистов по блокаде Донбасса понесла ущерб на сумму 35 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Помимо этого правоохранители предупреждают, что блокирование железнодорожного сообщения имеет признаки ряда правонарушений, описанных в Уголовном кодексе Украины (ст. 278 "Угон или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского или речного судна", ст. 279 "Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия ", ст. 280 "Принуждение работников транспорта к невыполнению своих служебных обязанностей").

Более того, отсутствие поставок угля на предприятия ТЭК ставит под угрозу функционирование энергосистемы страны и может привести к введению веерных отключений потребителей.

Также отмечается, что продолжение блокады может привести к увеличению количества граждан, потерявших рабочие места, и может спровоцировать их на вступление в ряды незаконных вооруженных формирований с целью получения заработка. Кроме того, действия активистов усложняют процесс освобождения заложников.

Напомним, в случае применения силового сценария разгона, участники блокады железнодорожных путей в Донбассе готовы к партизанским методам борьбы, а именно - к уничтожению магистралей. Об этом они заявили на странице своей группы в Facebook под названием "Штаб блокады торговли с оккупантами".