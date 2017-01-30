Беглый бывший президент Украины Виктор Янукович объяснил, почему не прибыл на допрос в Генеральную прокуратуру. На соответствующее заявление Януковича на имя следователя ГПУ ссылается РБК-Украина.

"В связи с рядом обстоятельств, которые будут приведены ниже, на данное время я не имею возможности прибыть в Украину и явиться по вашему вызову... сейчас я вынужден находиться на территории Российской Федерации, где в течение последнего времени я проживаю по адресу, на который вами были направлены повестки о вызове (на допрос, – ред.)", – отметил Янукович.

В частности, он отметил, что до его отъезда из Украины неизвестные "в ходе государственного переворота и насильственного захвата власти совершили несколько покушений на действующего президента".

В свою очередь, по словам Януковича, правоохранительные органы Украины не установили причастных к покушениям и не привлекли их к ответственности.