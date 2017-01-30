Меркель: Режима прекращения огня в Донбассе фактически не существует

Режим прекращения огня в Донбассе фактически не действует, что вызывает беспокойство. Об этом на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко в Берлине заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает 112 Украина.

"Опять узнали, что "режима прекращения огня" фактически не существует, что снова гибнут солдаты. Я должна сказать, что ситуация на линии разграничения вызывает беспокойство. По данным ООН, уже в этом конфликте до этого момента погибли около 10 тыс. человек, и мы должны сделать все, на основе минских договоренностей, чтобы воплощать их, хотя это непросто. Мы верим в то, что нормандская четверка, этот нормандский формат, - это правильный путь, и мы будем его соблюдать, несмотря на преграды, которые существуют, чтобы добиться мира в Украине и политической стабильности, а также территориальной целостности Украины. Эта дорога не будет простой", - отметила она.

Напомним, 20 января президент Украины Петр Порошенко находится с рабочим визитом в Германии.