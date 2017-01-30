Хоккеисты канадской команды Dauphin Kings вышли на матч Молодежной хоккейной лиги в форме, выполненной в стиле украинских вышиванок, укршенных традиционным орнаментом.
Об сообщается в Twitter команды.
Фамилии игроков и название команды были написаны по-украински.
Матч прошел в рамках шоу "Украинская ночь" и завершился победой "королей" со счетом 3:2.
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Дофин – город на юге Канады (Манитоба) с населением менее 10 тысяч человек. Украинцы составляют самую большую этническую группу в городе – более 40% населения.