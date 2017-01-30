Киевэнерго отказалось пересчитывать нереальные счета за тепло в холодных квартирах

Киевэнерго не собирается заниматься перерасчетом суммы платежей за тепло жителям домов со счетчиками, даже если температура воздуха в течение определенного времени была ниже санитарной нормы +18 градусов.

Такое заявление сделал коммерческий директор ОАО "Киевэнерго" Евгений Бушма, пишет Тиждень.

По его словам, такой перерасчет исключен правительственным постановлением. "По состоянию на сегодняшний день, согласно законодательству, домам со счетчиками перерасчет не производится (постановление Кабмина №151). Если дом оборудован счетчиком, его жители платят за фактически потребленное тепло. Если тепла не было неделю, соответственно, счетчик это учтет, и начислений за него тоже не будет ", - заявил Бушма.

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Он также подчеркнул, что в случаях, когда в доме отсутствует тепло в квартирах одного стояка, проблемы надо искать в домовых сетях и обращаться к поставщику услуг или ЖЭО.

Напомним, КГГА не намерена продлевать контракт с Киевэнерго по управлению тепловыми активами города.