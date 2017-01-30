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Главная » Страна » ГПУ гарантирует Янковичу безопасность и круглосуточную охрану в Украине
ГПУ гарантирует Янковичу безопасность и круглосуточную охрану в Украине
Виктор Янукович / Фото: Reuters

ГПУ гарантирует Янковичу безопасность и круглосуточную охрану в Украине

В Генпрокуратуре готовы на все для того, чтобы беглый экс-президент предстал перед судом

30.01.17 37
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В Генеральной прокуратуре Украины уверяют, что подозреваемому экс-президенту Виктору Януковичу готовы обеспечить круглосуточную охрану в Украине. Об этом сказал прокурор отдела главной военной прокуратуры Руслан Кравченко, передает Украинская правда.

"Подозреваемому Януковичу ничего не угрожает и его жизни и здоровью на территории Украины. И как процессуальный руководитель представления по данному уголовному производству я гарантирую безопасность и круглосуточную охрану подозреваемому Януковичу", - сказал он.

По его словам, поскольку Януковича подозревают в особо тяжких преступлениях, то его присутствие в Киеве необходимо.

"Только подозреваемый Янукович должен находиться в суде украинском. Это официальная позиция ГПУ", - сказал Кравченко.

Напомним, 28 ноября генпрокурор Украины Юрий Луценко в Святошинском райсуде Киева огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене. Как отметил глава ГПУ, ввиду того, что Янукович находится за пределами Украины, не прибывает на вызовы следствия и скрывается от органов следствия, содержание подозрения объявляется в устном порядке.

21 января Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя военной прокуратуры о даче разрешения на проведение в отношении беглого экс-президента Украины процедуры специального (заочного) досудебного расследования в деле о государственной измене.

23 января главная военная прокуратура ГПУ вызвала беглого экс-президента Украины Виктора Януковича 27 и 30 января на допрос по делу о госизмене. Вместо Януковича на допрос пришли его адвокаты. Сам беглый экс-президент объясняет свое нежелание вернуть в Украину угрозой для своей жизни.  

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