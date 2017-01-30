В деле о событиях 2 мая в Одессе утрачены многие улики, - МВД

В ходе расследования уголовного производства касательно беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года были утрачены многие улики.

Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин в интервью Укринформу.

По его словам, многие доказательства были утрачены еще в 2014 году, когда расследование вели сотрудники МВД, привлеченные из других областей. Оставшиеся улики и документы нынешним следователям приходится собирать буквально по крупицам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Европарламенте подняли вопрос о неполноценности расследования трагедии 2 мая в Одессе

"Права на ошибку у следователей нет. Ход следствия находится под моим контролем", - добавил Головин.

Однако, по его словам, торопиться с расследованием правоохранители не станут и намерены сконцентрироваться на объективном расследовании всех ключевых эпизодов резонансного дела.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами. В результате в Доме профсоюзов на Куликовом поле начался пожар, в котором погибли 48 человек и 200 людей признаны пострадавшими.