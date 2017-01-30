Почти четвертая часть заявлений на рассмотрении ЕСПЧ подана украинцами

Большинство из них касаются длительного или полного невыполнения решений национальных судов и Европейского суда

На рассмотрении Европейского суда по правам человека на конец 2016 года года находилось почти 80 тыс. жалоб, из которых более 18 тыс. - от Украины. Об этом сообщил глава Верховного суда Украины Ярослав Романюк, передает ZN,ua.

56% заявлений, с которыми украинцы обращаются в ЕСПЧ, касаются длительного или полного невыполнения решений национальных судов и Европейского суда.

"На втором месте (по обращениям украинцев в ЕСПЧ) - 22% - обращения от лиц, которые понесли потери, в первую очередь, имущественные, связанные с событиями на востоке нашей страны, где проводится АТО", - сказал глава Верховного суда.

Глава Верховного суда Украины напомнил, что обеспечение выполнения решений судов - это сфера ответственности исполнительной власти, в частности, Министерства юстиции.

Напомним, в октябре 2016 года Украина заняла 78-е место в рейтинге верховенства права, составленном международной независимой организацией World Justice Project. Всего в рейтинг вошли 113 стран.