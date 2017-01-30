Экс- мэр Ужгорода пригрозил постройкой стены между Закарпатской областью и Украиной

Это произойдет в том случае, если Верховная Рада примет закон об исключительности украинского языка

Бывший мэр Ужгорода Сергей Ратушняк заявил, что Закарпатская область отделится от Украины в том случае, если Верховная Рада примет закон об исключительности украинского языка.

Об этом политик заявил на своей странице в Facebook.

"Принятие такого законопроекта - путь к конфронтации и противостоянию. Если Киев будет и дальше продвигать такие законы, то нам не останется ничего, кроме как в стиле Трампа строить стены крымские, донбасские, черновицкие, одесские, львовские и отгородиться от ненавистной киевской власти", — заявил Ратушняк.

Напомним, 21 января в Раду был внесен проект закона "О государственном языке". Авторами документа выступили 33 депутата парламента из разных фракций. Согласно проекту закона, украинский язык должен стать обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления, высших учебных заведений, школьных, дошкольных и внешкольных заведений. Также украинский язык должен использоваться в сфере обслуживания, в СМИ и быть языком книгопечатания.