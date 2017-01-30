В КГГА анонсировали установку камер видеонаблюдения на основных дорогах, въездах в столицу и входах в метро

В Киеве в текущем году планируется установить камеры видеонаблюдения на основных автомагистралях, входах в метро и въездах в город. Об этом сообщил руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко, сообщает пресс-служба КГГА.

"В этом году мы ставим перед собой достаточно амбициозную задачу - покрытие камерами входов и выходов из Киевского метрополитена, основных транспортных магистралей, а также въездов и выездов из города", - сказал он.

Эта программа предусматривает установку около 4000 новых смарт-камер, которые вместе с уже установленными 3700 камерами будут объединены в единый общегородской комплекс видеонаблюдения.

"Сегодня программа "Безопасный город" дает очень много для анализа ситуации на дорогах столицы. Например, мы можем фиксировать в онлайн-режиме нарушения правил дорожного движения, нарушение правил парковки, можем распознавать номера транспортных средств, а также контролировать движение полосой для общественного транспорта", - добавил Бондаренко.

Напомним, в рамках системы "Безопасный город" в Киеве установлено около 4 тыс. камер видеонаблюдения. Из них 3423 камеры установлены на объектах социальной инфраструктуры города – школах, детских садах, поликлиниках, больницах, музеях и театрах. Еще 339 камер – в центре города и на автомобильных мостах через Днепр, а на главной площади столицы установлена камера с обзором в 360 градусов.