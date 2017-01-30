В Киеве растет заболеваемость гриппом и ОРВИ среди школьников

Общий показатель заболеваемости ниже эпидпорога в 1,7 раза

В Киеве среди школьников зафиксирован незначительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, однако общий показатель заболеваемости ниже эпидпорога в 1,7 раза.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на зампредседателя КГГА Николая Поворозника.

В частности, за минувшую неделю в столице зарегистрировано 19 827 больных гриппом и ОРВИ (против 19 850 человек, заболевших за предыдущую неделю), показатель заболеваемости составил 682,1 (за предыдущую неделю 682,9), что ниже эпидемиологического порога в 1,7 раза.

Сейчас в столице интенсивность эпидемиологического процесса остается на уровне, характерном для данного периода года. По сравнению с предыдущей неделей наблюдается снижение заболеваемости среди взрослого населения и рост среди детского.

По словам Поворозника, врослых заболело 6 199 против 7 533 за предыдущую неделю (снижение на 21,5%), детей – 13 628 против 12 317 (рост на 9,6%).

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В структуре заболеваемости дети составляют 68,7% (за предыдущую неделю 62,1%).

В учреждения здравоохранения города за четвертую неделю года госпитализировано 266 человек, из них 189 – дети.

"Среди школьников зарегистрирован незначительный рост заболеваемости, 5474 случаев, что составляет 40,2% от общего количества заболевших детей и 27,6% от общего количества лиц, которые обратились за медицинской помощью", – отметил замглавы КГГА.