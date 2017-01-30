Наши бойцы действуют четко и умело

Министр обороны Украины Степан Полторак высоко оценил действия бойцов Вооруженных сил Украины в районе Авдеевки. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Во время столкновения с врагом в районе Авдеевки личный состав Вооруженных Сил Украины действовал четко и умело. Это дало возможность захватить опорный пункт противника", - отметил министр.

Полторак добавил, что сегодня утром боевики возобновил штурм наших позиции в Авдеевской промзоне.

"Ночью было более спокойно, но сегодня утром снова началась активная фаза. Обстрелы враг ведет из запрещенных средств: в частности это танки и артиллерия", - сообщил он.

Напомним, в воскресенье, 29 января, боевики начали попытки штурма позиций ВСУ в Авдеевской промзоне.