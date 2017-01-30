Воспользовались моментом. Зачем Кремль опять провоцирует эскалацию конфликта в Донбассе

В выходные дни практически по всей линии разграничения активизировались обстрелы украинских позиций, боевики использовали ствольную и реактивную артиллерию, бронетехнику и миномёты. На некоторых участках проходили тяжёлые бои. В воскресенье в районе Авдеевки бой длился почти сутки: пресс-центр АТО заявил, что противник дважды пытался штурмовать украинские позиции, но, понеся потери, отступил. Разведка Минобороны сообщила об уничтожении 15 боевиков, есть потери и у ВСУ: погибло пятеро украинских военнослужащих.

Координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук уверен, что выбор момента для эскалации не был случайным. В США вступил в должность новый президент, несколько ведущих стран Европы готовятся к выборам. Поэтому именно сейчас Кремль в очередной раз пытается навязать свой сценарий выполнения минских соглашений. Он подразумевает проведение местных выборов, амнистию для боевиков и легализацию бандформирований под видом народной милиции, а уже затем вывод войск и возвращение Украине контроля над границей.

Дмитрий Тымчук координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат

— Я вижу одну цель спровоцированной боевиками эскалации: заставить Украину выполнять минские договорённости по российскому сценарию. Пока при власти в США был Обама, у него была чётко сформулированная позиция по "Минску", к концу президентского срока он её зацементировал. Теперь для Путина наступил оптимальный момент для навязывания своего алгоритма.

Сейчас мы видим политическую неразбериху в Европе в связи с предвыборными кампаниями. При этом эскалация конфликта сопровождалась мощными вбросами и российских СМИ, и так называемого "минобороны ДНР" о том, что ВСУ производит попытки масштабного наступления в Донбассе. Перед этим очень активно действовали европейские пророссийские силы. Они пытались в национальных парламентах продавливать законодательные документы, в которых сказано, что Украина срывает минские соглашения, что здесь идёт гражданская война и ответственность за срыв мирного диалога лежит только на Киеве. Пророссийские силы в нашей стране говорят о том же.

Можно допустить, что эскалация будет продолжаться до тех пор, пока Путин не получит желаемого либо Запад не задекларирует, что, несмотря на политические изменения в ЕС и США, Минск должен выполняться обеими сторонами и на России лежит ответственность за события в Донбассе. Как только Путин получит этот месседж, смысл эскалации будет теряться.

Говорить о том, что Украина нарушает минские договорённости, можно лишь в случае, если украинские войска будут захватывать позиции, которые по картам "Минска" контролируются боевиками. Но этого не происходит и, думаю, не будет происходить. Наши войска занимали позиции либо в серой зоне, либо, как в случае со Светлодарской дугой — бывшим Дебальцевским плацдармом, на тех территориях, которые должны контролироваться Украиной. Тем не менее Москва всё равно использует это для того, чтобы кричать о том, что Украина нарушает договорённости. Ей всё равно, насколько мы правы юридически. У неё одна задача — во всём обвинять Украину и склонять международное сообщество к тому, что вся ответственность на срыве "Минска" лежит на Киеве.