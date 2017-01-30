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В Украине – огромный дефицит судей

В Украине – огромный дефицит судей
Фото: depo.ua

Суды укомплектованы лишь на 60%

30.01.17 74
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Неукомплектованность штата судов в Украине составляет почти 40%.

Об этом сообщил на пресс-конференции председатель Верховного суда Ярослав Романюк, передает УНИАН.

По его словам, в частности, вакантными в судах первой инстанции остается 35% судейских должностей, в апелляционных и специализированных - 44,5%, а в ВСУ - 60% должностей судей.

А 71 суд в Украине укомплектован только одним судьей.

Именно неукомплектованность кадров, отметил глава ВСУ, привела к тому, что в прошлом году украинскими судами было рассмотрено на 5% меньше дел, чем в 2015. Так, в прошлом году к рассмотрению принято более 3,8 млн дел, рассмотрено – более 3,5.

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