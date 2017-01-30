Яворовский райсовет запретил строить Львову на своей территории новый полигон для мусора

Яворовский районный совет (Львовская область) запретил Львовскому городскому совету на территории района строить полигон для бытовых отходов и мусороперерабатывающий завод. Об этом сообщает Радио Свобода.
Такое решение поддержал 31 депутат. Еще шестеро депутатов отсутствовали.
По мнению депутатов, это грозит экологической безопасности района.
В обнародованном обращении депутаты выразили опасения, что недалеко от места, выделенного распоряжением председателя Львовской облгосадминистрации, есть водозабор, обеспечивающий питьевой водой часть района.
30 января депутаты сельских советов Старычей и Шкла, населенных пунктов неподалеку участка под мусороперерабатывающий комплекс, также приняли решение о запрете создавать полигон для твердых бытовых отходов и завод.
Напомним, 27 января премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Львовскому городскому совету предоставляется земельный участок 12,5 гектара на территории бывшего предприятия "Сера" для строительства полигона и мусороперерабатывающего завода.