Аваков гордится тем, что вручил оружия больше, чем все его предшественники вместе взятые

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Facebook заявил, что за прошлый год количество украинцев, официально владеющих огнестрельным оружием, увеличилось на 10 158 человек.

"По итогам 2016 года, согласно базы данных, на учете органов Национальной полиции Украины в стране 878 739 человек — владельцев огнестрельного оружия", — написал он.

Все эти люди, отметил министр, имеют в собственности и личном пользовании 763 725 единиц охотничьего оружия (в том числе за 2016 год их количество увеличилось на 9 415 человек); 144 770 единиц охотничьего нарезного оружия (в 2016 — 6 526); 5 014 единиц охотничьего комбинированного оружия (в 2016 — 118).

"Если к этому добавить 189 643 человек, имеющих на руках 194 845 единиц специальных резинострелов, пневматики и прочих спецсредств несмертельного действия, имеем более миллиона гражданских лиц, владеющих оружием в Украине", — добавил министр.

Кроме того Аваков сообщил, что в 2014-2016 годах вручил 1 322 единицы наградного оружия.

"И мои награждения: 2014 — 572, 2015 — 358, 2016 — 392. Я вручил за 2014-2016 годы 1 322 единицы наградного оружия. Больше всех министров вместе взятых. И считаю, что действовал в текущей ситуации адекватно, и был горд за каждого, кому вручал оружие", — написал он.

Аваков выделил категории награжденных: 658 единиц наградного оружия вручено рядовым и офицерам полиции, бойцам добровольческих батальонов и спецподразделений МВД; 208 — рядовым и офицерам Нацгвардии и других подразделений МВД; 134 — волонтерам и общественным деятелям; 112 — депутатам Верховной Рады двух последних созывов (2014 — 46, 2015 — 34, 2016 — 32); 54 — служащим Управления государственной охраны; 35 — сотрудникам местной исполнительной власти, в том числе Донецкой и Луганской областей; 22 — сотрудникам прокуратуры и Военной прокуратуры; 21 — рядовым и офицерам Государственной пограничной службы; 19 — сотрудникам Кабинета Министров; 13 — бойцам и офицерам Министерства обороны; 13 — сотрудникам Администрации Президента; 12 — сотрудникам Службы безопасности Украины; 6 — сотрудникам аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО); 6 — спортсменам, артистам и представителям творческих профессий; 5 — сотрудникам Национального банка; 4 — офицерам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Всего же, в 2004-2016 годах разными министрами МВД было вручено 2 230 единиц наградного оружия (2004 — 158, 2005 — 113, 2006 — 50, 2007 — 9, 2008 — 61, 2009 — 227, 2010 — 77, 2011 — 75, 2012 — 53, 2013 -85).