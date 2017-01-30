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Главная » Страна » Аваков гордится тем, что вручил оружия больше, чем все его предшественники вместе взятые

Аваков гордится тем, что вручил оружия больше, чем все его предшественники вместе взятые

Аваков гордится тем, что вручил оружия больше, чем все его предшественники вместе взятые
Арсен Аваков / Фото: УНИАН

В Украине 878 739 человек официально владеют огнестрелом

30.01.17 112
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Facebook заявил, что за прошлый год количество украинцев, официально владеющих огнестрельным оружием, увеличилось на 10 158 человек.

"По итогам 2016 года, согласно базы данных, на учете органов Национальной полиции Украины в стране 878 739 человек — владельцев огнестрельного оружия", — написал он.

Все эти люди, отметил министр, имеют в собственности и личном пользовании 763 725 единиц охотничьего оружия (в том числе за 2016 год их количество увеличилось на 9 415 человек); 144 770 единиц охотничьего нарезного оружия (в 2016 — 6 526); 5 014 единиц охотничьего комбинированного оружия (в 2016 — 118).

"Если к этому добавить 189 643 человек, имеющих на руках 194 845 единиц специальных резинострелов, пневматики и прочих спецсредств несмертельного действия, имеем более миллиона гражданских лиц, владеющих оружием в Украине", — добавил министр.

Кроме того Аваков сообщил, что в 2014-2016 годах вручил 1 322 единицы наградного оружия.

"И мои награждения: 2014 — 572, 2015 — 358, 2016 — 392. Я вручил за 2014-2016 годы 1 322 единицы наградного оружия. Больше всех министров вместе взятых. И считаю, что действовал в текущей ситуации адекватно, и был горд за каждого, кому вручал оружие", — написал он.

Аваков выделил категории награжденных: 658 единиц наградного оружия вручено рядовым и офицерам полиции, бойцам добровольческих батальонов и спецподразделений МВД; 208 — рядовым и офицерам Нацгвардии и других подразделений МВД; 134 — волонтерам и общественным деятелям; 112 — депутатам Верховной Рады двух последних созывов (2014 — 46, 2015 — 34, 2016 — 32); 54 — служащим Управления государственной охраны; 35 — сотрудникам местной исполнительной власти, в том числе Донецкой и Луганской областей; 22 — сотрудникам прокуратуры и Военной прокуратуры; 21 — рядовым и офицерам Государственной пограничной службы; 19 — сотрудникам Кабинета Министров; 13 — бойцам и офицерам Министерства обороны; 13 — сотрудникам Администрации Президента; 12 — сотрудникам Службы безопасности Украины; 6 — сотрудникам аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО); 6 — спортсменам, артистам и представителям творческих профессий; 5 — сотрудникам Национального банка; 4 — офицерам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Всего же, в 2004-2016 годах разными министрами МВД было вручено 2 230 единиц наградного оружия (2004 — 158, 2005 — 113, 2006 — 50, 2007 — 9, 2008 — 61, 2009 — 227, 2010 — 77, 2011 — 75, 2012 — 53, 2013 -85).

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