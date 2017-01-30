За сутки 30 января по состоянию на 18:00 в зоне проведения антитеррористической операции зафиксировано 37 обстрелов. Трое наших военных погибли, семнадцать ранены и трое травмированы. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На донецком направлении российско-оккупационные войска из 152 и 122 миллиметровой артиллерии, 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия многократно обстреливали Авдеевку, Новотроицкое Луганское, Невельске и Опытное. По Пескам и Авдеевке в течение дня огонь вели танки.

На мариупольском направлении из 152 миллиметровой артиллерии захватчики вели огонь по Водяному, из минометов обстреливали Красногоровку и Лебединское, из гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Талаковка, Гнутово, Широкино и Водяное.