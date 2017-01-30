Жебривский: Жизнедеятельность Авдеевки висит на волоске

Жизнедеятельность Авдеевки после обстрелов висит на волоске, поскольку город питает только одна линия электроснабжения. Об сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в эфире телеканала "112 Украина".

"Кроме боевых действий – вопрос жизнедеятельности Авдеевки. Она практически висит на волоске. В Авдеевку есть 4 входа электроснабжения. Работало 2, остальные 2 террористы не давали возможности сделать. Один перебит, и фактически сегодня есть только одна линия питания, она идет на коксохим и Донецкую фильтровальную станцию. Город без электроэнергии. Благодаря коксохиму мы поставляем тепло, оно доходит в 9-этажках до 6-7 этажа, в 14-этажки ставим насосы. На больницу ГосЧС поставило генератор, можно оказывать помощь. Если перебьют эту линию, угроза для жизни достаточно серьезная для жителей. Финансовые ресурсы у нас есть, но вопрос в доступе к восстановлению... Надеюсь, завтра-послезавтра мы подтянем генератор и надеюсь, что нам дадут восстановить питание", - отметил он.

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По словам Жебривского, украинские подразделения приведены в чрезвычайную боевую готовность и продолжают вести бой с террористами.

"Интенсивные обстрелы были как вчера в течение дня, так и утром, сейчас в основном стрелковое оружие и немного минометы. Вчера работали и 152-мм гаубицы, и 122-мм. Саперы ликвидировали один снаряд, который не разорвался. К сожалению, ОБСЕ в это время не присутствовало. На сегодня ситуация достаточно тяжелая и напряженная. Будут ли еще применять реактивную артиллерию, не знаю, но наши подразделения приведены в чрезвычайную боевую готовность и продолжают вести бой с террористами", - заявил Жебривский.

Напомним, в воскресенье, 29 января, боевики начали попытки штурма позиций ВСУ в Авдеевской промзоне.