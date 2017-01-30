Жебривский: Авдеевка осталась без света, воды и тепла

В результате повреждения пророссийскими боевиками последней линии электропередач, которая снабжала Авдеевку электроэнергией, город остался без воды, электричества и теплоснабжения.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
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"Рашисты перебили последнюю линию электропередач на Авдеевку. Обесточены фильтровальная станция и коксохим (который обеспечивал теплом Авдеевку). Город остался без воды, без электричества и без теплоснабжения", - написал он.
Напомним, в воскресенье, 29 января, боевики начали попытки штурма позиций ВСУ в Авдеевской промзоне.
Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что в результате обстрелов боевиков повреждены 3 из 4 линий электропередач, которые снабжали Авдеевку. Он предупредил, что в случае повреждения последней обеспечение жизнедеятельности города окажется под угрозой.