Юнкер: Сейчас не время для изменений санкций против РФ

В Европейском союзе на данный момент не видят основания для пересмотра антироссийских санкций. Об этом заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции в Брюсселе, передает Европейская правда.

"Мы приняли все решения. Эти решения остаются в силе. Когда нам будет нужно вернуться к этим решениям, мы посмотрим. Сейчас не время для изменений (решений, - ред.)", - сказал Юнкер.

Напомним, санкции против энергетического, оборонного и финансового секторов РФ были введены 31 июля 2014 года и усилены в сентябре 2014 года. Экономические санкции в отношении России включат в себя: запрет многим государственным компаниям доступа на первичные и вторичные рынки капитала ЕС; запрет экспорта и импорта вооружения; запрет экспорта товаров двойного назначения для военного использования в России; и ограничение России доступа к определенным технологиям и сервисам по добыче и перевозке нефти.

19 декабря Совет ЕС принял решение о продлении экономических санкций против Российской Федерации до 31 июля 2017 года.