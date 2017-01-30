Порошенко экстренно прервал визит в Германию из-за Авдеевки

Президент Петр Порошенко прервал свой рабочий визит в Германию из-за обстрелов в Авдеевке, которые привели к чрезвычайной ситуации.
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко агентству "Интерфакс-Украина".
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"Президент прервал визит в Германию из-за обстрелов Авдеевки со стороны российских боевиков, что привело к чрезвычайной ситуации, которая граничит с гуманитарной катастрофой", - сказал он.
В результате повреждения пророссийскими боевиками последней линии электропередач, которая снабжала Авдеевку электроэнергией, город остался без воды, электричества и теплоснабжения.