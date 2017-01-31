Наиболее напряженной в районе проведения антитеррористической операции остается ситуация в районе Авдеевки. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В общем зафиксирован 71 обстрел со стороны противника. Трое украинских военных погибли, двадцать ранены и четверо травмированы.

На донецком направлении у Авдеевки российско-оккупационные войска применяли 152- и 122-миллиметровую артиллерию, 120- и 82-миллиметровые минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Из этих же видов вооружения боевики многократно обстреливали Зайцево, Троицкое, Каменку, Новотроицкое, Луганское, Невельское и Опытное. По Пескам и Авдеевке в течение дня огонь вели танки.

На мариупольском направлении из 152- и 122-миллиметровой артиллерии захватчики вели огонь по Водяному и Красногоровке. Из минометов различных калибров террористы обстреливали Новотроицкое, Красногоровку, Новогригорьевку, Талаковку и Лебединское. Из гранатометов и стрелкового оружия – Павлополь, Талаковку, Лебединское, Гнутово, Широкино и Водяное. По Новогригорьевке вела огонь БМП противника.

На луганском направлении незаконные вооруженные формирования из минометов обстреляли Троицкое, Попасную Новоалександровку. Из гранатометов – Новозвановку и Станицу Луганскую.

Сегодня ночью российско-оккупационные войска обстреляли окрестности Авдеевки из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град". Есть информация о разрушении и пожаре в жилом районе города. Повреждены несколько домов. По предварительным данным, есть раненые среди местного населения. Информация уточняется.

К 4:00 31 января российские оккупанты выпустили в сторону украинских позиций более 80 ракет из РСЗО БМ-21 "Град" и три артиллерийских снаряда калибра 152 мм. Также враг бил по украинцам из минометов калибра 120 мм и 82 мм, танков и стрелкового оружия. Кроме того, ночью оккупанты совершили очередную попытку штурма позиций сил АТО, которая была отбита.