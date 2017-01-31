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Главная » Страна » В Авдеевке объявили чрезвычайное положение
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Ситуация в Авдеевке

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение

Российская сторона в СЦКК тормозит начало восстановительных работ в городе

31.01.17 271
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В Авдеевке объявили чрезвычайное положение, ГСЧС срочно перебрасывает в город дополнительные технические средства. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Объявили в Авдеевке чрезвычайное положение. Создали в Авдеевке Областной координационный центр, в который вошли руководители города, силовики, спасатели и представители предприятий города", – говорится в сообщении.

Жебривский также сообщил, что по состоянию на 24:00 температура батарей в квартирах составляет 35-40 градусов.

"Температура в квартирах 16-17 градусов тепла. Авдеевский коксохим обеспечивает циркуляцию теплоносителя в теплосетях", – добавил председатель ОГА.

По его словам, авдеевская больница обеспечена мощными дизельными генераторами и работает в штатном режиме. На автономном отоплении также две школы и детский садик.

"ГСЧС срочно перебрасывает в Авдеевку дополнительные технические средства: мощные генераторы, тепловые пушки, большие палатки, буржуйки, кухни, воду, продукты питания. Координационный центр усиленно работает над тем, чтобы обеспечить на утро доставку для жителей горячего питания", – сообщил Жебривский.

Российская сторона в Совместном центре по контролю и координации тормозит начало восстановительных работ в Авдеевке. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Евгений Вилинский.

По его словам, поставщики газа имеют возможность обеспечить поставки природного газа на время, достаточное для проведения ремонтных работ, при условии, что СЦКК даст разрешение на их проведение.

"Если коротко резюмировать, все службы находятся на низком старте в ожидании разрешения СЦКК. Необходимо мощное давление на его российскую часть, – написал Вилинский. – Надеюсь, что все же удастся реализовать базовый вариант – проведение ремонтных работ с запуском завода и всех инженерных коммуникаций".

Ранее, вечером 30 января, Павел Жебривский заявил, что боевики перебили последнюю линию электропередачи на Авдеевку, в результате чего город остался без водо-, электро- и теплоснабжения.

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