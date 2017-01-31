В Авдеевке готовятся к возможной эвакуации населения

Города Донецкой области уже сейчас готовы принять 9 тысяч человек

В течение дня есть возможность эвакуировать до 8 тысяч жителей Авдеевки. Об этом сообщил в Facebook глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Скоординировали действия руководителей городов и районов области на случай возможной эвакуации жителей Авдеевки. По состоянию на сейчас, в течение дня можем эвакуировать до 8 тыс. человек. Города области, на сейчас, готовы принять до 9 тыс. человек. В детских учреждениях области готовы в любой момент принять более тысячи детей", – говорится в сообщении.

Глава администрации отметил, что на подъезде к городу находятся около 10 тонн продуктов питания, Вооруженные силы Украины предоставили дополнительные полевые кухни.

По состоянию на 8:00 в Авдеевке установлены и подготовлены к работе дополнительные пункты выдачи горячей еды и воды жителям города.

Также Жебривский сообщил, что российская сторона в СЦКК предоставила гарантию прекращения обстрелов Авдеевки в течение семи часов, с 10:00 до 17:00.

Напомним, в ночь с 30 на 31 января из-за непрекращающихся обстрелов в Авдеевке ввели чрезвычайное положение.

Ранее, вечером 30 января, Павел Жебривский заявил, что боевики перебили последнюю линию электропередачи на Авдеевку, в результате чего город остался без водо-, электро- и теплоснабжения.