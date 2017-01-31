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Инфографика Украина признана "частично свободной" в рейтинге свободы Freedom House

<span class="label red">Инфографика</span> Украина признана "частично свободной" в рейтинге свободы Freedom House
Фото: hromadske.tv

Страна до сих пор пытается восстановиться после коррупции на высшем уровне после отстранения от власти Януковича

31.01.17 39
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Правозащитная организация Freedom House в своем отчете "Свобода в мире-2017" отнесла Украину в раздел "частично свободных" стран. Об этом говорится в ежегодном отчете организации, передает Радио Свобода.

Согласно данным рейтинга Freedom House, Украина до сих пор пытается восстановиться после коррупции на высшем уровне после отстранения от власти Януковича. Еще одна проблема в Украине – это политический прессинг и нападения на журналистов-критиков и медиа-организации, что ухудшает ситуацию в СМИ.

"В категорию "частично свободных" стран Украина попала по показателям по проведению выборов, коррупции, свободы СМИ и законодательства. В течение последних четырех лет Украина сделала большой прорыв. Но, к сожалению, Украина до сих пор пытается восстановиться после коррупции на высшем уровне после устранения от власти Януковича. Коррупционеры так и не понесли ответственности. Еще одна проблема в Украине, которую мы продолжаем наблюдать – это политический прессинг и нападения на журналистов-критиков и медиа-организации, что ухудшает ситуацию в СМИ", – пояснила исследователь Freedom House Элен Аґекян.

По ее словам, в течение года ситуация в Украине не изменилась.

"В течение последних трех-четырех лет в Украине наблюдалось улучшение. В течение последнего года ситуация не изменилась. Мы видели, что правительство делало много попыток по внедрению реформ и борьбы с коррупцией, но, к сожалению, не было достаточного прогресса", – отмечает исследовательница Freedom House.

В прошлом году ухудшение ситуации с политическими правами и гражданскими свободами наблюдалось в 67 странах. И только в 36 – улучшение. В течение последних 11 лет, с 2006 года, в 109 странах наблюдалось ухудшение ситуации, в 60 – улучшение.

В докладе отмечается, что главные демократические страны погрузились в тревогу и неуверенность после того, как Великобритания проголосовала за выход из Европейского Союза, новое правительство в Польше ввело ряд антидемократических шагов, в части Европы к власти пришли ксенофобские националистические партии, а на президентских выборах в США победил Дональд Трамп.

В то же время Россия демонстрирует пренебрежение и враждебность, вмешиваясь в политические процессы в США и других демократий, усиливая поддержку режима сирийского президента Башара Асада и оккупацию украинской территории, отмечается в отчете.

Из 195 стран, которые оценивались, 87 – получили рейтинг "свободных", 59 – "частично свободных" и 49 – "несвободных", в том числе и Россия.

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