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Ситуация в Авдеевке

Боевики опять атаковали позиции ВСУ под Авдеевкой, – Жебривский

Боевики опять атаковали позиции ВСУ под Авдеевкой, – Жебривский
Фото: УНИАН

Террористы запросили режим прекращения огня, но, перегруппировавшись, вновь пошли на штурм

31.01.17 310
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Пророссийские боевики в районе проведения антитеррористической операции перешли в наступление под Авдеевкой, на данный момент бои продолжаются. Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Одно подразделение российских боевиков под Авдеевкой начало стрельбу и пошло в наступление. Сначала сами запросили режим тишины, но через 10 минут перегруппировались и пошли в наступление. Об этом только что мне сообщил командир 72-й бригады", – сообщил Жебривский.

По его словам, силы АТО отбили атаку, несколько боевиков убиты, в том числе террорист по кличке "Консул". На данный момент бой продолжается.

Ранее сообщалось, что российская сторона гарантировала прекращение обстрелов Авдеевки 31 января с 10:00 до 17:00.

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