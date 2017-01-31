Боевики опять атаковали позиции ВСУ под Авдеевкой, – Жебривский

Пророссийские боевики в районе проведения антитеррористической операции перешли в наступление под Авдеевкой, на данный момент бои продолжаются. Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Одно подразделение российских боевиков под Авдеевкой начало стрельбу и пошло в наступление. Сначала сами запросили режим тишины, но через 10 минут перегруппировались и пошли в наступление. Об этом только что мне сообщил командир 72-й бригады", – сообщил Жебривский.

По его словам, силы АТО отбили атаку, несколько боевиков убиты, в том числе террорист по кличке "Консул". На данный момент бой продолжается.

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Ранее сообщалось, что российская сторона гарантировала прекращение обстрелов Авдеевки 31 января с 10:00 до 17:00.